Anche per il CNR la caratteristica principale dell’ultima ondata di Nerone, non sta tanto nelle singole temperature quanto nel fatto che le massime si manterranno elevate per diversi giorni nelle aree del Centro-Nord. Ci sarà quindi un caldo forte e prolungato lungo tutta la colonna della massa d'aria proveniente dall'Africa, con punte fino a 38-39 gradi ma che arriva fino sulle vette dove la risalita in quota dello zero termico "è il parametro oggettivo del riscaldamento”

Caldo, l'allarme del Cnr sui ghiacciai alpini