Caldo, l’allarme del Cnr: “Tutti i ghiacciai alpini sopra lo zero”

A causa dell'ondata di caldo che sta investendo in questi giorni il Centro-nord Italia, spinto da un anticiclone sub tropicale proveniente dall'Africa, “tutti i ghiacciai alpini, a tutte le quote, sono sopra lo zero e la situazione è abbastanza critica". Questo l’allarme lanciato da Claudio Tei, ricercatore e meteorologo del Cnr e del Consorzio Lamma. "I giorni più roventi che prevedono i modelli sono lunedì 21 e martedì 22 agosto con picchi di 38 gradi in alcune città e oltre 7 gradi sopra la media di questa stagione, anche 10 gradi oltre i valori stagionali sulle Alpi occidentali”, ha sottolineato l’esperto. “Mentre lo zero termico in quota si prevede possa alzarsi fino ai 5mila metri", ha poi aggiunto.