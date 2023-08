Addio a Roberto Colaninno, l’imprenditore aveva 80 anni

4/10 ©Ansa

Nel 1995 diventa amministratore delegato di Olivetti nel periodo di crisi dell’azienda, già trasformata da Carlo De Benedetti con l’ingresso nel mondo dell’elettronica e dell’informatica. Colaninno trasforma la società in una holding di telecomunicazioni e vende le attività in perdita, ma non riesce a risanarla. Nel 1998 vende per oltre 7 miliardi di euro Omnitel alla Mannesmann, poi a sua volta assorbita dalla Vodafone. Nella transazione è compresa anche Infostrada