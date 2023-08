Fidanzata del figlio del sindaco Scajola assunta in Comune, è polemica

Bendetta Papone ha vinto un concorso in provincia, dove il numero uno è ancora il padre del fidanzato, ed è stata ripescata per un incarico a Palazzo Civico

Fa discutere l’assunzione in Comune, a Imperia, della fidanzata del figlio del sindaco Claudio Scajola . Nel feudo dell’ex ministro, Benedetta Papone - assessora nel vicino Comune di Pontedassio e da anni compagna di Pier Carlo Scajola - è stata assegnata alla segreteria generale, alle dipendenze della segretaria comunale Rosa Puglia. Benedetta Papone ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di tre posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno e indeterminato, indetto il 12 agosto dell’anno scorso dalla Provincia di Imperia, presieduta sempre da Claudio Scajola, eletto senza avversari nel dicembre 2021.

Il commento di Ivan Bracco

Papone non essendo arrivata tra i primi tre, non è stata assunta direttamente dalla Provincia, ma avendo ottenuto un buon punteggio è stata dichiarata idonea e inserita in graduatoria al 15° posto (su un totale di 24). La graduatoria è stata pubblicata il 20 dicembre 2022. “Il suo, però, è uno di quei nomi che innescano dubbi e polemiche perché sarà sicuramente una ragazza dotata e preparata, nessuno mette in dubbio questo né il corretto svolgimento del concorso, ma di fatto è la fidanzata di Piercarlo Scajola”, ha dichiarato in un nota il consigliere ed ex candidato sindaco Ivan Bracco.