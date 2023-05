A sfidarsi sono Claudio Scajola per il centrodestra, Ivan Bracco con l'appoggio di Partito Democratico, Alleanza Verdi sinistra e la lista Imperia Rinasce, Enrico Lauretti con la lista civica Società Aperta, Stefano Semeria per il Movimento 5 Stelle e Luciano Zarbano con la lista civica Imperia senza padroni

È iniziato lo spoglio delle votazioni a Latina dove a sfidarsi per le elezioni comunali sono cinque candidati. Essendo un comune con più di 15mila abitanti, per l’elezione del primo cittadino al primo turno è necessario ottenere almeno la maggioranza assoluta, 50%+1. Se nessuno degli otto candidati dovesse arrivare alla quota richiesta, domenica 28 e lunedì 29 maggio si andrà al ballottaggio tra i due più votati ( TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLE ELEZIONI )

Chi sono i candidati

I candidati a Imperia sono cinque. Il sindaco uscente, l'ex ministro Claudio Scajola, corre per il centrodestra ed è sostenuto dalle liste civiche Avanti con Scajola, Insieme con Scajola e Prima Imperia. A sfidarlo c'è Ivan Bracco con l'appoggio di Partito Democratico, Alleanza Verdi sinistra e la lista Imperia Rinasce. Enrico Lauretti, ingegnere ed ex funzionario della Provincia è appoggiato dalla lista civica Società Aperta. Stefano Semeria, consigliere comunale uscente, è il candidato del Movimento 5 Stelle. Corre per la carica di primo cittadino anche Luciano Zarbano, sostenuto dalla lista civica Imperia senza padroni.