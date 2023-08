Petizione per salario minimo: troppi accessi al sito, pagina in tilt

E' andato in tilt per "troppi accessi" il sito salariominimosubito.it, creato per la petizione lanciata dalle opposizioni a sostegno della proposta di un salario minimo. È quanto fanno sapere i promotori dell'iniziativa che confidano di risolvere quanto prima l'inconveniente: "I tecnici sono al lavoro". La petizione è partita oggi intorno alle 12.

La petizione

"Ancora in queste ore, da alcuni esponenti di Governo è arrivata una netta chiusura al salario minimo legale", scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte. "La nostra proposta di introdurre un salario minimo di 9 euro lordi l'ora è in Parlamento e malgrado i tentativi della maggioranza di boicottarla non ci fermiamo! Da oggi potrete combattere insieme a noi questa battaglia, firmando la petizione popolare che lanciamo ufficialmente oggi insieme alle altre forze di opposizione per far sentire al Governo la voce dei cittadini che non hanno voce, come i 20mila che lo scorso 17 giugno a Roma si sono radunati per dire "Basta vite precarie". Vi chiedo di firmare la petizione e di contribuire a diffonderla tramite i vostri contatti. Facciamo sentire la nostra voce!", è il suo appello.

"Con responsabilità ci siamo seduti al tavolo con il governo per illustrare la nostra proposta e per ascoltare cosa aveva da proporre - afferma Francesco Boccia del Pd -. Ma da Giorgia Meloni non è arrivata nessuna proposta concreta. Ecco perché ora abbiamo bisogno che tantissime cittadine e tantissimi cittadini italiani, durante l'estate, in ogni iniziativa pubblica che organizzeremo, nelle feste del nostro partito, facciano sentire la propria voce e il loro supporto alla nostra iniziativa. Noi vogliamo dire con forza al governo che non si può più perdere tempo, che ci sono circa 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori sfruttati e sottopagati che hanno diritto ad un salario che dia dignità al loro lavoro. Per questo abbiamo bisogno del sostegno alla nostra proposta da parte di migliaia e migliaia di cittadini", conclude.