Meteo, sole e temperature in aumento. Previsioni di venerdì 11 agosto

L’alta pressione continua a rafforzarsi, in attesa dell’arrivo dell’anticiclone africano. Sarà una giornata soleggiata ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Qualche nube in più solo al mattino sul Triveneto. Termometri in lieve salita, soprattutto in Sardegna. Al Sud i venti settentrionali mitigano ancora il clima estivo