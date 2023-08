Meteo, a San Lorenzo cieli sereni per lo sciame delle stelle cadenti

Weekend bollente



Dal prossimo fine settimana l’anticiclone africano si espanderà verso l'Italia, dove a partire da San Lorenzo metterà fine all'estate mediterranea, la tipica estate caratterizzata da minime sui 15-18 gradi e massime sui 30-33°C. Gradualmente da venerdì, ad iniziare dalla Sardegna, il tempo italiano tornerà via via di stampo nordafricano.



Agosto molto caldo

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de ilmeteo.it le proiezioni modellistiche indicano comunque un agosto 2023 molto caldo, ma probabilmente non batterà il record mondiale dello scorso mese. In Italia, invece, sicuramente torneremo a soffrire, con una lunga fase africana che inizierà questo weekend e durerà almeno fino al 23-24 agosto, se non oltre. Niente in confronto ai valori eccezionali di luglio (48 gradi), ma con temperature che andranno oltre i 40 gradi all'ombra, specie al Sud.