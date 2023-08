8/10 ©Ansa

In termini di accoglienza, attualmente, sul territorio italiano sono presenti complessivamente 128.902 immigrati di cui 92.555 in "centri di accoglienza" e 35.075 in quelli Sai. La regione con il maggior numero di presenze nelle strutture è la Lombardia (16.232) pari al 13% seguita dall'Emilia-Romagna (12.458) e dal Lazio (11.217)