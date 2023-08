Treni, Alta Velocità tornata regolare su tutta la rete nazionale

L’interruzione martedì sera

La circolazione ferroviaria era stata interrotta martedì sera dopo la segnalazione della presenza di estranei nella galleria Firenzuola, che è il secondo tunnel più lungo della tratta appenninica della Tav con i suoi 15,2 km. L'allarme era stato lanciato poco dopo le 19 nella galleria compresa fra Idice e San Pellegrino, che quindi è in una zona di confine fra Toscana ed Emilia-Romagna: il macchinista di un treno in transito aveva notato delle persone nella galleria. In un primo momento si era anche diffusa la notizia di una telefonata anonima che avrebbe riferito della presenza di un ordigno. Il traffico ferroviario è stato interrotto e subito sono intervenuti gli agenti della Polfer per verificare la situazione e per provare a individuare le persone presenti in un'area in cui è strettamente vietato l'accesso. Il traffico è poi stato parzialmente dirottato sulla linea convenzionale, ma si sono accumulati pesanti ritardi, soprattutto nelle stazioni di Firenze e Bologna, che hanno inciso anche sulle altre stazioni della linea. La circolazione è stata segnalata in graduale ripresa dalle 23.30, poi alle 3 il ritorno alla normalità.