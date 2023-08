Linea AV interrotta tra Bologna e Firenze, ritardi oltre 100 minuti

Ispezioni di agenti della polizia ferroviaria sono in corso all'interno della galleria 'Firenzuola' della linea dell'alta velocità tra Firenze e Bologna. In un primo momento era arrivata la segnalazione di estranei in galleria ma poi una telefonata anonima ha segnalato la possibile presenza di un ordigno

Ancora disagi sulla linea dell'alta velocità tra Bologna e Firenze. La circolazione è infatti interrotta dalle ore 19.00 per controlli tra le località di Idice e San Pellegrino. Ispezioni di agenti della polizia ferroviaria sono in corso all'interno della galleria 'Firenzuola' che si estende molto in lunghezza: per questo motivo sarà necessario tempo per completare le verifiche.