Incidente Amalfi, nuova ipotesi: un guasto ha bloccato i comandi

Proseguono le indagini della Capitaneria di Porto di Salerno per accertare le dinamiche dell'incidente tra il veliero Tortuga e la barca nella quale ha perso la vita la turista americana Adrienne Vaughan. Si stanno utilizzando anche nuove apparecchiature avute in dotazione dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'obiettivo è capire se la barca guidata da Elio Persico (indagato per omicidio colposo e naufragio colposo) possa aver avuto un problema tecnico capace di bloccare i comandi guida. E questo perché la dinamica della collisione, che per il procuratore capo di Salerno Giuseppe Borrelli "è ben chiara", lascerebbe supporre o un blocco ai comandi o una disattenzione da parte dello skipper. (IL VIDEO DELLO SCONTRO)