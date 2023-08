Amalfi, turista americana morta: chi era Adrienne Vaughan

Era partita con tutta la famiglia per un giro in Europa e sognava di visitare l'Italia. Appena 24 ore pima di morire aveva visitato Roma e le sue bellezze. Nel 2021 la donna era diventata presidente Usa della casa editrice Bloomsbury, famosa soprattutto per la pubblicazione della celebre serie di romanzi fantasy “Harry Potter" di cui, prima, era stata direttore esecutivo

Si chiamava Adrienne Vaughan la turista statunitense di 45 anni morta ieri nel mare della costa di Amalfi dopo che il motoscafo su cui viaggiava si è scontrato contro un veliero turistico. Era partita con tutta la famiglia per un giro in Europa e sognava di visitare l'Italia. Come riporta Il Messaggero, appena 24 ore pima di morire aveva visitato Roma e le sue bellezze.

Chi era la vittima

Nel 2021 la donna era diventata presidente Usa della casa editrice Bloomsbury, famosa soprattutto per la pubblicazione della celebre serie di romanzi fantasy “Harry Potter" di cui, prima, era stata direttore esecutivo. Dal 2015 al 2018 aveva lavorato per il gruppo editoriale della Disney. Lascia un marito, Mike con cui era sposata dal 2008 ,e i figli Leanna e Mason. A loro aveva trasmesso la passione per i viaggi: insieme erano stati alla Bahamas, ad Atene, Creta, alle Turks and Caicos. Poi l'idea di portarli in Europa: Londra e l'Italia, Roma e la costiera amalfitana. E proprio ad Amalfi avevano preso a noleggio il motoscafo da una cooperativa di Nerano per fare una gita a Positano. La loro barca a motore è andata a sbattere dritta contro il veliero turistico Tortuga, lungo 40 metri, a bordo del quale c’erano circa 85 persone tra turisti americani e tedeschi (compresi i cinque membri dell’equipaggio) che festeggiavano un matrimonio. Adrienne è stata sbalzata in acqua per la violenta collisione: è finita tra le eliche del motore, riportando profonde ferite multiple su tutto il corpo, specie alla testa. Ed è morta davanti agli occhi del marito e delle figlie.