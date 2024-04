Trovati e sequestrati dieci telefonini nel carcere di Avellino

Nella casa Circondariale di Avellino, durante un ordinario giro di controllo, sono stati trovati 10 cellulari smartphone con caricabatterie. I telefonini sono stati scoperti in due sacchetti di plastica che si trovavano nell'intercinta, lo spazio che separa le aree detentive dal muro di cinta. Secondo gli agenti l'obiettivo era lanciarli all'interno del muro di cinta, in corrispondenza con il campo sportivo, dove è stata trovata anche una corda ricavata da lenzuola verosimilmente destinata ad essere usata per il recupero della merce. "È sempre più impellente che l' amministrazione penitenziaria doti la polizia Penitenziaria di strumenti tecnologicamente avanzati con schermature degli istituti per contrastare il fenomeno dell'ingresso dei telefonini in carcere", ripetono Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, dell' Uspp. "Si tratta di un fenomeno particolarmente rischioso e pericoloso - sottolineano - soprattutto se a farne uso sono i detenuti con reati di associazione mafiosa dati i probabili contatti esterni con la criminalità organizzata". L'Uspp chiede anche "adeguate strumentazioni per fronteggiare la minaccia sempre più attuale e diffusa dei droni che sorvolano illecitamente sugli istituti di pena per trasportare oggetti pericolosi per la sicurezza interna ed esterna, come é avvenuto nel passato. Grazie agli sforzi profusi dalla polizia Penitenziaria impiegata in turni massacranti e con scarse risorse, - concludono i sindacalisti - si riescono comunque ma a fatica, ad arginare i tentativi fraudolenti, con continui rinvenimenti di telefonini e droga ed inevitabili gravi ripercussioni sull'ordine e la sicurezza, dato tra l'altro, come sopra evidenziato l'elevato rischio di contaminazioni con l'esterno".