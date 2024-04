Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Mentre una nutrita tiforseria festeggiava la vittoria del 20esimo Scudetto, si apriva la stagione dei ponti di primavera. Per l'occasione una nota destinazione turistica italiana ha introdotto il ticket di 5 euro per l’entrata nel centro storico. Nella giornata del 25 aprile sono state oltre 100mila le persone che a metà mattinata avevano registrato la loro presenza in città. Di queste, 8mila hanno pagato il voucher, al suo primogiorno di sperimentazione. Intanto, in una Parigi zeppa di turisti, è avvenuto un incidente in un luogo iconico della Ville Lumière. Nessun ferito.

La cronaca ci riporta al caso Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. In una nuova udienza ha preso la parola il medico legale Vittorio Finceschi, consulete della Procura di Roma. Negli stessi giorni si sono verificati scontri tra polizia e studenti durante la conferenza "L'Italia tecnologica motore dell'internazionalizzazione”, mentre in tutto il mondo l'ultimo mercoledì di aprile si celebrava il denim day.

Una curiosità: è stata pubblicata la classifica delle città che hanno incassato di più dalle multe e sanzioni per violazioni delle norme del Codice della strada nel corso del 2003.

Infine, lo sport. Si avvicinano i Giochi di Parigi 2024: Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha annunciato i due portabandiera.



