West Nile virus, uomo muore a Mantova: è la seconda vittima in Italia

Il primo decesso, avvenuto a fine luglio sempre in Lombardia, è stato registrato a Cremona. In Sardegna segnalato primo caso di contagio

Secondo morto in Italia per West Nile Virus (la febbre del Nilo): si tratta di un anziano della provincia di Mantova, deceduto in ospedale sabato scorso. La seconda vittima della stagione segue il primo decesso, avvenuto a fine luglio, sempre in Lombardia, a Cremona. Intanto il numero di casi di West Nile nell'uomo è cresciuto nell'ultima settimana, passando da 6 a 25, come riportato dal bollettino dell'Istituto superiore di Sanità, che era stato aggiornato il 3 agosto, dunque prima della morte avvenuta a Mantova. Il virus, trasmissibile dagli uccelli infetti all'uomo o ad altri animali attraverso la puntura di zanzara, nell'80% dei casi dà luogo a forme asintomatiche, nel 20% causa sintomi simili a quelli influenzali (febbre, mal di testa, nausea e vomito) e in una percentuale inferiore all'1% provoca encefaliti o meningoencefaliti.