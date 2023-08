Influencer vegana Giulia Pisco respinta da un ristorante in Puglia

"Qui non accettiamo vegani. Andate da un'altra parte". È la telefonata che l’ influencer Giulia Pisco ha registrato con un ristoratore pugliese. La ragazza che su Instagram ha un account che vanta 18mila follower e su TikTok 28mila condivide ricette vegane. Pisco ha subito postato il video dell’increscioso episodio sui social. La giovane creator aveva chiamato quel locale proprio perché guardando il menù online si era accorta che avevano molti piatti senza prodotti animali e derivati, ma il gestore sentendo che si trattava di clienti vegani non ha accettato la prenotazione. Il video della telefonata è diventato virale su TikTok, dove ha raccolto quasi diecimila like.

Altri ristoratori hanno accolto la richiesta

La tiktoker ha ripreso la chiamata e l’ha diffuso in un video social, ma il locale in questione è rimasto anonimo. Pisco ci ha tenuto a sottolineare, al termine del video, che questo tipo di trattamento non gli è stato riservato ovunque e che il suo gruppo è riuscito a trovare disponibilità e gentilezza in altri ristoranti. “Forse penserete che al sud sia impossibile trovare qualcosa di vegano e gustoso da mangiare…. Ma dobbiamo dire che non ci è andata affatto male” conclude Pisco.