Alta Velocità rallentata verso Roma, ritardi su diversi treni

Cronaca

Il treno porta dalla capitale alla città campana senza cambi. Sarà effettuato ogni terza domenica del mese e i viaggiatori potranno andare e tornare in giornata: la partenza, infatti, è prevista alle 8.53 e l’arrivo a Termini alle 20.55. Nella stazione campana, ad attendere i turisti diretti agli scavi c’è il bus navetta Pompei Link. “Il progetto che abbiamo lanciato con il ministero della Cultura unisce cultura e innovazione”, ha detto l’amministratore delegato del Gruppo FS Luigi Ferraris

Presenti la premier Giorgia Meloni e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (nella foto, insieme all'ad di Fs Luigi Ferraris). "Sono molto contenta di partecipare - ha detto Meloni -. L'iniziativa speriamo abbia un successo tale da essere implementata in termini di tratte e potrà essere più fruibile. Il nostro obiettivo è di collegare il patrimonio che abbiamo a una fruibilità e una facilità di raggiungimento che in tempi come questi è fondamentale, e mettere insieme così la nostra cultura, la nostra tradizione con la modernità che offre il nostro tempo"