Traffico e incidenti per il primo esodo: code in A26, A10

Prosegue il primo week-end da bollino rosso sulle strade italiane, fra code verso le località di vacanza e di rientro verso le città che si allungano anche a causa degli incidenti. A questo quadro si aggiungono i rincari della benzina e – al Nord – il meteo con raffiche e temporali. I disagi maggiori nella giornata del 29 luglio si sono registrati a Trieste sulla rete di autostrade dell'Alto Adriatico, dove sono previsti in queste ore più di due milioni di turisti. Nelle scorse ore sono stati segnalati nuovi disagi. Oggi il picco del traffico è previsto dopo le 16 in A12 da Levante verso Genova, in A10 da Ponente a Levante e on A26 e A7 verso nord ( IL TRAFFICO IN TEMPO REALE ).

Gli incidenti

Oggi 30 luglio si registrano code in A26 e in A10 per alcuni incidenti in autostrada: il primo è avvenuto alle 10 sulla Gravellona Toce, tra Masone e Genova Voltri vicino al bivio con l'A10, in galleria dove due auto si sono tamponate. L'incidente è stato risolto in un'ora ma sul posto, a causa del traffico intenso, la coda ha raggiunto i 5 chilometri. Alle 11.15 circa sempre in A26, incidente autonomo all'altezza del km 8+500, che ha visto coinvolto un camper. Il traffico transita su due corsie e si registrano 6 km di coda verso Genova. Il secondo incidente in A10, tra Pietra Ligure e Finale verso Genova: anche in questo caso si tratta di un tamponamento in galleria tra due auto. Le code hanno raggiunto anche i dieci chilometri in direzione Genova, tra Borghetto e Finale. Coda anche al confine con la Francia: segnalati 4 km tra il confine di Stato e la barriera in ingresso in Italia.

Auto in fiamme sull'A16

Un'auto ha poi preso fuoco sull'autostrada A16. Il mezzo è andato in fiamme mentre l'autista era pagava il casellante di Avellino ovest della Napoli-Canosa. I due occupanti del veicolo, due giovani napoletani in gita in Irpinia, sono riusciti a salvarsi, anche grazie all'aiuto del personale in servizio.