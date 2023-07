Traffico autostrade, due incidenti sull’A4. Quattro feriti sull’A14

In questo fine settimana sono tantissimi gli italiani che si sono messi in viaggio per raggiungere le loro destinazioni per le vacanze: Autostrade AA ha rilevato come i transiti per il casello di Venezia Est nell’ultimo sabato del 2023 siano stati superiori del 4% rispetto a quelli del 2022. Secondo la concessionaria, le previsioni di traffico a fine giornata verranno dunque rispettate con 190mila-195mila transiti complessivi, tra entrate e uscite ascolta articolo

Weekend di traffico intenso sulle strade di tutta Italia: due incidenti hanno rallentato stamani l'esodo di questo sabato di fine luglio sulla A4 tra Padova e Venezia, come ha riferito Concessioni autostradali venete (Cav spa). Problemi si sono registrati anche sulla rete gestista da Autostrade Alto Adriatico, con 4 km di coda alla barriera Lisert in A4, direzione Trieste. Una situazione che non sembra poter migliorare nel mese di agosto: secondo Coldiretti, gli spostamenti agostani saranno il 25% in più rispetto a quelli di luglio, con il tempo che non sembra voler aiutare. Infatti, da lunedì al Nord prevista pioggia e grandine con conseguente calo delle temperature, mentre al Sud le condizioni saranno decisamente più stabili (IL TRAFFICO IN TEMPO REALE).

La situazione in Veneto Il primo episodio si è verificato poco prima delle 10 a Vigonza (Padova), tra Padova Est e il bivio con la A57 a Dolo (Venezia), coinvolgendo più vetture e con nessun ferito. Il dispositivo messo in campo da Cav per queste giornate di esodo ha permesso di liberare la carreggiata in poco tempo, con l'intervento rapido di Polstrada, ausiliari della viabilità e mezzi di soccorso meccanico già dislocati lungo la rete. Nel frattempo, si sono formati 5 chilometri di coda che hanno raggiunto Padova Ovest, in competenza Brescia-Padova, poi in via di smaltimento. Prima delle 11.30, un secondo incidente ha provocato fino a 3 chilometri di coda sulla stessa carreggiata est, sul Passante di Mestre: coinvolta un'unica vettura, finita contro le barriere di sicurezza tra gli svincoli di Spinea e Martellago-Scorzè. Ferito il conducente, preso in carico dai sanitari del 118. Massima attenzione tra domani e lunedì mattina, con bollino giallo previsto per i primi rientri verso Milano. vedi anche Aerei, scende il costo del carburante ma sale il prezzo dei biglietti

Due ore di attesa a Courmayeur Con il primo grande esodo estivo si registra traffico intenso al traforo del Monte Bianco: a Courmayeur (Aosta) l'attesa stimata per i veicoli diretti in Francia è di circa due ore. Di poco inferiore (un'ora e 45 minuti) il tempo che gli automobilisti devono attendere a Chamonix (Francia) per poter varcare il confine e arrivare in Italia. In base alle previsioni della società di gestione, il Geie Tmb, la viabilità tornerà regolare a partire dalla prima serata.

Transiti in aumento Traffico intenso anche verso il confine, in direzione Croazia: è perciò scattato il protocollo messo a punto dalla Prefettura di Trieste che consiglia a chi è in viaggio l'uscita al casello di Villesse. Colonne, questa mattina, si sono formate anche in entrata al casello di Latisana con turisti di ritorno dalle località balneari di Bibione e Lignano Sabbiadoro, mentre lungo l'asse autostradale sono state segnalate code a tratti tra San Donà di Piave, Portogruaro e Latisana e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Decisamente più alto il numero di vacanzieri in uscita: stamattina a Venezia Est si registravano in media 3mila transiti l'ora. Rispetto allo stesso sabato del 2022, Autostrade AA ha rilevato come i transiti siano maggiori del 4%, ovvero 62.600 contro 60.200. Secondo la concessionaria, le previsioni di traffico a fine giornata verranno dunque rispettate con 190mila-195mila transiti complessivi, tra entrate e uscite al casello. vedi anche Benzina, i prezzi continuano a salire. Stangata per le vacanze?

Quattro feriti in A14 Questa mattina quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto due automobili, avvenuto lungo l'autostrada A14, sulla carreggiata sud, tra Pedaso e Grottammare al km 290. Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione Settimo Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto del Tronto. leggi anche Benzina e diesel, con l’estate tornano gli aumenti: ecco perché