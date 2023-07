4/7 ©Ansa

LE SCADENZE - Ciascun ateneo è libero di fissare la data di scadenza entro la quale presentare la domanda per l'immatricolazione. La data comunicata sul sito di facoltà varia in base al calendario dei test d'ammissione per i corsi di laurea aperti o a numero chiuso. In genere per i corsi ad accesso libero c'è più tempo per effettuare l'iscrizione e la scadenza può variare dalla fine di settembre all'inizio di novembre. È però consigliabile connsultare il calendario dei test d'ammissione così come delle scadenze per le pratiche amministrative sul sito di facoltà