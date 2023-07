Università italiane, la classifica Censis 2023 dei migliori atenei

I dati mostrano segnali in chiaroscuro: l’anno accademico che sta per concludersi registra oltre 7mila neoiscritti in più, soprattutto al Centro, ma anche l’aumento del tasso di abbandono che in 10 anni è salito di un punto percentuale. Oltre all’università di Bologna fra i mega atenei, primeggiano anche Pavia, tra gli istituti con più di 20mila iscritti, Trento, tra quelli con più di 10mila studenti, e Camerino, per gli atenei al di sotto delle 10mila presenze. Tra i privati, bene Bocconi, Luiss e Bolzano