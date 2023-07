Oristano, bimba di 10 anni e turista straniera muoiono annegate

Due diverse tragedie in mare in Sardegna, dove a distanza di poche ore sono annegate una bambina di 10 anni e una turista straniera di 41. La bimba è morta a Noesala, località costiera al confine tra i comuni di Magomadas e Tresnuraghes. La giovane donna ha invece perso la vita a Is Arenas, sul litorale di Narbolia.

Le dinamiche

La piccola era entrata in mare questo pomeriggio, nonostante il vento e le onde, insieme alle due sorelle ma non è più riuscita a tornare a riva. Salve le altre ragazze: quella di 15 anni è stata soccorsa e portata in ospedale dove ora si trova ricoverata; visitata anche la 17enne che non sembra aver avuto conseguenze. A poche ore di distanza, intorno alle 19, la notizia di un'altra vittima: si tratta di una turista straniera di 41 anni che ha perso la vita a Is Arenas, nel Comune di Narbolia. Anche nel suo caso le onde troppo forti hanno impedito di tornare a riva. Alcuni bagnanti che si trovavano in spiaggia si sono tuffati in mare per soccorrerla, l'hanno raggiunta e trasportata a riva. Sul posto sono poi arrivati il 118 e la Capitaneria di porto. I medici hanno tentato di rianimare la donna ma non c'è stato nulla da fare.