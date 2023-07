La rinomata spiaggia di Las Palmas a Esmeraldas, nel nord dell'Ecuador, è stata invasa da una grande chiazza di petrolio fuoriuscito da un terminal di esportazione, come confermato dalla società statale Petroecuador. Il greggio si è diffuso in mare e ha coperto anche parte della battigia. Le immagini diffuse dalle forze armate ecuadoriane impegnate nel sorvolo mostrano la gravità della catastrofe ambientale. Il greggio è fuoriuscito dopo un guasto in un terminal di esportazione, come ha confermato la compagnia petrolifera statale del paese.