Brasile fa affondare nell’Atlantico portaerei con rifiuti tossici

Ambiente

La quantità di microplastica, secondo l'equipe che ha condotto lo studio, sarebbe trenta volte superiore rispetto a quella che galleggia in superficie. Intervistata dal The Guardian, la dott.ssa Denise Hardesty, principale ricercatrice del CSIRO e coautrice della ricerca, ha sottolineato come la presenza della microplastica in zone tanto remote e profonde "indica l'ubiquità della plastica, non importa dove ti trovi nel mondo”