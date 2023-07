Maltempo in Veneto, pompieri in azione. Un morto nel Bresciano

Maltempo in Veneto. I vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte con centinaia di richieste d'intervento per i violenti temporali di acqua, grandine e vento che hanno interessato gran parte della regione. Le squadre di Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Verona sono state all'opera, in particolare, per il taglio di piante e alberi che hanno invaso le strade, ma anche nella rimozione di lucernari, vetri e altri elementi pericolanti. ( METEO - PREVISIONI DI METEO )

La tragedia nel Bresciano

Tragedia, invece, nel Bresciano. Un uomo di 53 anni è morto nella tarda serata di ieri travolto dall'auto guidata dalla moglie. È accaduto a Prevalle durante il violento temporale che si è abbattuto tutta provincia. L'uomo, di origini indiane, era in bicicletta seguito dalla moglie e dalla figlia in auto quando è caduto ed è stato investito e ucciso. L’incidente è avvenuto via Manzoni verso le 21.30. Complice la forte pioggia l'uomo sarebbe scivolato, finendo sotto le ruote del veicolo che lo seguiva a pochi metri. Per lui non c'è stato niente da fare. La donna alla guida dell’auto ha invece riportato ferite non gravi ed è stata condotta all'ospedale di Gavardo in codice giallo.