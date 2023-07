Valditara su voto in condotta: col 5 bocciati o non ammessi a Maturità

"Nelle scuole secondarie di primo grado - ha spiegato il ministro - il voto di condotta tornerà a fare media, nelle scuole superiori invece influirà sui crediti per la maturità. Il 6 in condotta comporterà l'essere rimandati a settembre"

"Il 5 in condotta determinerà la bocciatura e la non ammissione alla Maturità". Lo ha affermato Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, ai microfoni di Radio 24. "Nelle scuole secondarie di primo grado - ha spiegato il ministro - il voto di condotta tornerà a fare media, nelle scuole superiori invece influirà sui crediti per la maturità. Il 6 in condotta comporterà l'essere rimandati a settembre, ed essere quindi interrogati sui valori di cittadinanza, sulla Costituzione, su quella che si definisce educazione civica in senso lato". (LA RIFORMA VALDITARA)