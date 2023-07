Prove Invalsi, cosa ci dice il confronto con altri Paesi

Cronaca

Risultati Prove Invalsi, un maturando su 2 non capisce cosa legge

Il Rapporto 2023 evidenzia difficoltà alle superiori anche per la Matematica: solo il 50%alla fine del percorso scolastico ha raggiunto il livello di base. Alle medie si è fermato il calo in Italiano e Matematica registrato tra il 2019 e il 2021, ma non si riscontra un'inversione di tendenza. Nella scuola primaria un bambino su 3 non ha le competenza base di Matematica. Diminuisce la dispersione scolastica implicita, ovvero gli studenti che terminano il ciclo di studi senza possedere le competenze di base

La metà dei giovani alla fine delle superiori non è in grado di comprendere quello che legge (solo il 51% degli studenti, -1% rispetto al 2022 raggiunge almeno il livello base), con un divario tra Nord e Sud che raggiunge la quota di 23 punti percentuali. È quanto emerge dal Rapporto Invalsi 2023, con il presidente Roberto Ricci che spiega: "È giusto dire che assistiamo a un effetto 'long Covid', è un'immagine appropriata, si fatica a tornare a livelli pre Covid. Gli apprendimenti sono un continuum, se si inseriscono discontinuità questo finisce per avere un peso"

Le prove Invalsi 2023 hanno coinvolto oltre 1 milione di allievi della scuola primaria (classe II e classe V), circa 570.000 studenti della scuola secondaria di primo grado (classe III) e più di 1 milione di studenti della scuola secondaria di secondo grado. Nonostante gli elevati numeri di studenti partecipanti, di classi e di scuole coinvolte, le prove si sono svolte regolarmente con tassi di copertura sempre superiori al 95-96%, molto vicini al raggiungimento di tutta la popolazione destinataria delle prove