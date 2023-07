Imperia, bambino di due anni azzannato da un pitbull: è grave

Un bambino di due anni è stato attaccato da un pitbull che lo ha morso al volto. È successo nel primo pomeriggio di oggi a Vallecrosia, in provincia di Imperia. Il piccolo, in condizioni gravi, è stato trasferito in elicottero in codice rosso all'ospedale Gaslini di Genova. Arrivato qui alle 17, il piccolo è stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico per la "revisione di importanti lesioni al volto" ma, secondo quanto appreso da fonti interne al Pediatrico genovese, non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti.