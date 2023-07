Genova, bimba di 3 anni azzannata alla testa dal pitbull del padre

Una bambina di tre anni è stata azzannata alla testa dal pitbull del padre che, in quel momento, non era in casa. E' successo ieri sera in un'abitazione al Campasso, nel ponente genovese. Carabinieri e polizia locale ha preso in custodia il cane e lo ha portato al canile di Monte Contessa. L'uomo rischia una denuncia per omessa custodia dell'animale. La piccola è stata portata all'ospedale Gaslini e le sue condizioni non sembrerebbero gravi.