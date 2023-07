Sciopero negli aeroporti: 250mila viaggiatori a terra

È una giornata difficile per chi prevedeva di viaggiare in aereo. Alle 10 è partito lo sciopero del personale di terra negli aeroporti, principalmente dei servizi di handling e check-in: i lavoratori sono impegnati nella vertenza per il rinnovo del contratto scaduto da 6 anni. Si tornerà alla normalità soltanto alle 18. Otto ore in cui, secondo dati Codacons, circa 250mila passeggeri rischiano di rimanere a terra per i mille voli a rischio cancellazione. Diverse le compagnie coinvolte, a partire da Ita Airways con i suoi 133 voli saltati. Parla di uno “sciopero antipatico” il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma, che in un’intervista al Corriera della Sera ha detto di non vedere “un equilibrio tra il diritto di sciopero, che va tutelato, e il diritto del cittadino a spostarsi", anche perché lo stop di oggi “interferisce sui voli di chi va al mare, di chi ha prenotato l'albergo o ha acquistato un pacchetto". A peggiorare il quadro sono poi lo sciopero tra le 12 e le 16 dei piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair, e quello dei di piloti e degli assistenti di volo di Vueling, dalle 10 alle 18.