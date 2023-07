Enav, sciopero dei controllori di volo del 15 luglio: cosa sapere

Arrivi e partenze negli aeroporti italiani a rischio per la protesta di 8 ore del personale di terra indetta dai sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta. Le sigle del comparto chiedono il “rinnovo del contratto scaduto da sei anni”. Disagi possibili anche per lo sciopero di piloti e assistenti di volo delle compagnie Vueling e Malta Air

Possibili disagi negli scali italiani da Nord a Sud: dopo lo stop dei treni lo scorso giovedì 13 luglio, il weekend di spostamenti per le vacanze estive si apre con lo sciopero nazionale del personale di volo indetto per sabato 15 luglio dai sindacati di categoria. L'agitazione proclamata da Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta ha una durata di 8 ore, dalle 10 alle 18, con lo stop degli addetti del personale di terra degli aeroporti, dei servizi di handling e del check-in. All'origine della protesta, denunciano i sindacati, "il mancato rinnovo del contratto di categoria scaduto da sei anni". E non è riuscito a calmare le acque (e a revocare lo sciopero) nemmeno il tavolo organizzato dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, lo scorso 12 luglio: i sindacati hanno deciso di proseguire con l'astensione dal lavoro perché non ci sono stati "avanzamenti" sulla trattativa con le aziende.