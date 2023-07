Autonomia, Schlein a Napoli: “Nessun confronto se governo va avanti”

Il governo, con il progetto di Autonomia differenziata, "sta lavorando per aumentare i divari territoriali. Che se acuiti diventano barriere razziste, classiste e sessiste", ha detto la segretaria del Dem all'iniziativa “Una e indivisibile”, in corso nel capoluogo campano ascolta articolo

Il governo, con il progetto di Autonomia differenziata, "sta lavorando per aumentare i divari territoriali. Che se acuiti diventano barriere razziste, classiste e sessiste", ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein nel suo intervento all'iniziativa Dem "Una e indivisibile" in corso a Napoli. "Un governo - ha aggiunto – che con arroganza ha suggellato un patto di potere con un orrido baratto: il presidenzialismo per l'Autonomia differenziata. Ci dobbiamo mobilitare".

Schlein: "Nessun confronto su riforme se si va avanti sull'autonomia" "Abbiamo presentato aperture" sulle riforme istituzionali "ma deve essere un confronto vero, non predeterminato, e abbiamo chiesto per questo una moratoria sull'autonomia differenziata. Non pensassero di poterci portare al confronto sull'autonomia differenziata mentre avanzano a spallate sull'Autonomia differenziata, avendo scavalcato qualsiasi tipo di dialogo – ha proseguito Schlein – È imbarazzante che ci siano presidenti di Regione che non stanno dicendo nulla sull'autonomia differenziata per fedeltà politica. Fanno prevalere l'interesse di parte su quello del Paese e dei territori. Vergogna". "L'autonomia è pericolosissima – ha proseguito la segretaria del Pd – anche sul terreno della scuola pubblica. Se l'ascensore sociale è fermo è lì che parte il problema. È una Repubblica fondata sulla scuola". Il governo "ha scelto una strada scellerata: è quella del dimensionamento con soglie altissime che si tradurranno in tagli di autonomie scolastiche. Voglio fare un plauso alle regioni governate dal centrosinistra, che hanno impugnato questa decisione. Vuol dire rubare futuro quando togli e tagli le scuole. Valditara non ha letto bene le prove Invalsi: altro che Autonomia differenziata, dobbiamo ridurre i divari".

Elly Schlein a Napoli - ©Ansa

La segretaria del Pd: "Il governo ci risparmi le parole vuote su Borsellino" "Mentre arrivano investimenti così significativi dovremmo innalzare presidi di legalità e contrasto alle mafie in ogni loro forma, non dovremmo abbassarli come fa il governo Meloni con le sue scelte. Da qualche giorno il governo è diviso anche sugli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata – ha aggiunto Schlein – C'è chi vuole indebolirli questi strumenti nella maggioranza anche se sono strumenti per cui hanno perso la vita tanti servitori dello Stato. Voglio ricordare Paolo Borsellino, a pochi giorni dall'anniversario. Risparmiateci il 19 luglio le vostre parole vuote se seguono fatti che vanno in direzione contraria. È irresponsabile mettere in discussione il concorso esterno alle associazioni di stampo mafioso. Che segnale state dando?".

Salario minimo, Schlein: "Governo approvi la proposta" "Il governo non può girare dall'altra parte la faccia. Dovrebbe occuparsi dei tre milioni di lavoratori e lavoratrici poveri, invece che pensare ai casini giudiziari dei propri ministri e sottosegretari. Approvi con noi la proposta sul salario minimo – ha proseguito la segretaria del Pd sottolineando che – Su queste battaglie dobbiamo essere uniti. Ma l'unità è un valore quando si accompagna alla coerenza di una visione e delle battaglie che noi insieme facciamo. Queste sono battaglie che uniscono tutto il Pd". "Dobbiamo fermarli per difendere l'unità del Paese. A Giorgia Meloni vorrei dire una cosa da qui: non si governa contro gli italiani, ma si governa per gli italiani, non si governo contro il Sud, ma si governa per il Sud. Per Pasquale di 14 anni che viene da un contesto difficile, per l'Italia tutta intera, che è una e indivisibile", ha concluso Schlein.