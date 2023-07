Domani, sabato 15 luglio, è la volta di un altro sciopero in Italia, quello del trasporto aereo ( COSA SAPERE ): i sindacati hanno proclamato l’agitazione dei lavoratori del settore, in particolare dell’handling, dalle 10 alle 18, a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da 6 anni. Secondo le stime sono a rischio oltre 1.000 decolli.

I voli cancellati e quelli garantiti

La protesta è stata confermata dall’Ente nazionale per l’aviazione civile e ha già portato alla cancellazione di molti voli. Ita Airways ha, per esempio, comunicato la soppressione di 133 partenze previste per la giornata del 15 luglio (A QUESTO LINK L'ELENCO DI TUTTI I VOLI CANCELLATI DALLA COMPAGNIA). Per gli altri vettori, in alcuni casi i voli sono stati anticipati o posticipati di qualche ora per farli rientrare nelle fasce di garanzia, in altri casi i passeggeri sono stati contattati direttamente. L’Enac ha comunque pubblicato una lista di voli garantiti anche nelle giornate di sciopero (QUI L’ELENCO DEI VOLI GARANTITI).