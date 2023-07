Sciopero aeroporti, Salvini: "Al lavoro per evitarlo, serve buon senso"

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture pronto a un nuovo intervento in vista dell'agitazione del personale di terra proclamata per il 15 luglio. "Tavolo tra azienda e lavoratori già la settimana prossima. La stagione estiva non può essere rovinata da scioperi su scioperi"

"Conto sul buon senso degli italiani"

"Conto sul buon senso, anche su quello, per gli italiani per i tanti turisti perché questa sarà una stagione straordinaria e non può essere rovinata da scioperi su scioperi", ha sottolineato Salvini, aggiungendo che "anche qua sono sei anni che non c'è un contratto, stiamo recuperando anni e anni di arretrati e ritardi sui contratti e sui cantieri".

I voli di Ita Airways cancellati o ritardati

Intanto, Ita Airways ha fatto sapere che, a causa dello sciopero dei lavoratori del comparto aereo e delle società di handling proclamato per sabato 15 luglio, i voli potrebbero essere cancellati o ritardati. I voli interessati sarebbero 133. Ita Airways rende peraltro noto di aver attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 40% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero. La compagnia invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli , oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.