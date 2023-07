Firenze, l'ultimo video di Kata: sale e poi scende di nuovo le scale

Le immagini sono state riprese da una telecamera in via Luigi Boccherini, intorno alle 15. Ora i Carabinieri concentrano la loro attenzione su questi 27 secondi, per capire cosa sia successo alla piccola scomparsa più di un mese fa, il 10 giugno

L'ultima immagine di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze il 10 giugno scorso, la ritrae intorno alle 15 mentre sale le scale esterne dell'ex hotel Astor, in cui viveva, per entrare nella struttura. Poi, all'improvviso, ritorna sui sui passi e scende di nuovo nel cortile. Da quel momento non si hanno più tracce di lei. Le immagini sono state diffuse dai Carabinieri che ora concentrano la loro attenzione su questi 27 secondi di video, ripresi da una telecamera in via Luigi Boccherini, che inquadra l'albergo occupato.