Bambina scomparsa a Firenze: Dna a occupanti ex hotel Astor per Kata

Dopo 17 giorni ancora non si hanno notizie della piccola. La Procura indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione, ma ancora non ci sono indagati

Verrà eseguito un test del dna per tutte le persone che al momento della scomparsa della piccola Kata vivevano nell'ex hotel Astor. A stabilirlo è stata la Procura di Firenze, che continua le indagini per sequestro di persona a scopo di estorsione. Al momento non risulta ancora nessun indagato. Il test del dna è stato disposto anche sui reperti sequestrati nelle stanze all'indomani dello sgombero. Secondo quanto si è appreso, i risultati di questi esami potrebbero servire per future comparazioni. Nel frattempo, per ricostruire il contesto in cui è sparita la bambina, i carabinieri continuano ad ascoltare, come persone informate dei fatti, gli ex occupanti della struttura.