Pm valuta richiesta al Senato per il telefono del figlio di La Russa

La Procura di Milano sta valutando un’eventuale richiesta alla Giunta per l'autorizzazione a procedere del Senato, per poter sequestrare il cellulare di Leonardo Apache La Russa , la cui sim è intestata al padre Ignazio, presidente di Palazzo Madama . La necessità di effettuare accertamenti sul telefono del 21enne, indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di una sua ex compagna di scuola, non è comunque immediata, secondo quanto si apprende. Inoltre, prima di rivolgersi al Parlamento, gli inquirenti e gli investigatori intendono lasciare la possibilità al giovane di consegnare autonomamente il suo smart phone.

Le ultime notizie arrivano dopo che ieri era emerso che il telefono di Leonardo non è sequestrabile: la sim è intestata al presidente del Senato e dunque 'coperta' dalle garanzie previste per i parlamentari. Intanto, sempre ieri, uno dei titolari del club Apophis è stato sentito dai pm che indagano sul caso. Le audizioni, già programmate, proseguono oggi e saranno concluse, per quanto riguarda la prima tornata di deposizioni, entro il fine settimana. Nell'ambito dell'inchiesta, inoltre, sono state effettuate anche le copie dei telefoni della presunta vittima e delle sue amiche, sentite due giorni fa, e sono stati acquisiti i contenuti dei dispositivi, tra cui tutte le chat.

Il racconto della ragazza

Nella denuncia, depositata il 29 giugno scorso dal suo legale Stefano Benvenuto, la 22enne ha raccontato di essersi risvegliata nel letto di Leonardo, ex compagno di liceo, dopo averlo incontrato nel locale e che non ricordava più nulla di quanto accaduto. Chattando quel mattino con l'amica, la ragazza ha detto che lui potrebbe averla "drogata" offrendole un cocktail. Nella sua ricostruzione, la ragazza ha affermato che "Leonardo dichiarò che Nico si era fermato a dormire in un'altra stanza nel medesimo appartamento. Mi avevano spogliato (...). Scioccata, tremavo e scrivevo alle mie amiche mentre ero nel letto, richiedendo anche alla mia amica il perché fossi da sola a casa di Leonardo e dove lei si trovasse". Dal referto medico stilato al centro antiviolenza della clinica Mangiagalli, è risultato che la ragazza aveva assunto cannabinoidi, cocaina e tranquillanti, questi ultimi, a suo dire, per problemi d'ansia. Dopo il 3 luglio, ricevuta la querela, la Procura ha aperto un'inchiesta per violenza sessuale a carico di La Russa.