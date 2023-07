18enne aggredito ad Aragona, nell'Agrigentino: due ragazzi a processo

Due ragazzi di 27 e 21 anni sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di aver massacrato a calci e pugni, a seguito di un banale litigio, un giovane di 18 anni. Il ragazzo sarebbe stato selvaggiamente picchiato da un gruppo di 9 ragazzi, di cui i due facevano parte, che lo hanno lasciato per terra dopo avergli rotto gli occhiali e provocato fratture e gravi traumi. Il brutale pestaggio è avvenuto nella notte fra il 25 e il 26 settembre del 2021 in piazza Umberto I, ad Aragona, piazza principale del paese. Il pubblico ministero Cecilia Baravelli ha chiesto il rinvio a giudizio anche per gli altri 7 e gli imputati hanno scelto strategie processuali diverse.

Il processo

L'accusa a carico di tutti gli imputati è di lesioni aggravate, solo uno di loro è accusato di danneggiamento per avere distrutto gli occhiali allo studente prendendolo a calci in faccia. I due rinviati a giudizio non hanno scelto riti alternativi. Altri due hanno chiesto il rito abbreviato e tutti gli altri hanno scelto la messa alla prova ovvero lo svolgimento di un periodo di lavoro socialmente utile al termine del quale, se superata la prova in maniera corretta, vedranno estinto il reato. La loro posizione sarà esaminata il 3 ottobre. Il ragazzino si è costituito parte civile con l'assistenza dell'avvocato Graziella Vella. La prima udienza del dibattimento è stata fissata per il 6 febbraio.