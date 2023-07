Pornhub, Garante della privacy indaga su profilazione utenti

Economia

Telemarketing, si va verso la stretta sui call center abusivi

Il provvedimento è stato approvato dal Garante per la Privacy e istituisce un nuovo organismo di sorveglianza su pratiche scorrette, come le chiamate indesiderate da parte degli operatori commerciali. Se la maggior parte delle associazioni a tutela dei consumatori esprime soddisfazione, Unc si dice scettica: 'Serve a ben poco per chi viola sistematicamente le leggi e resta impunito'

Arriva la stretta sui call center abusivi e sulle telefonate indesiderate che sempre più frequentemente tempestano i nostri cellulari a scopi promozionali. Il Garante per la privacy ha approvato un Codice di condotta per le attività di telemarketing e tele-selling, promosso da associazioni di committenti e consumatori, call center, tele-seller, list provider. La disciplina diventerà efficace una volta che sarà pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale, dopo la fase di accreditamento dell’Odm, nuovo organismo di sorveglianza che nasce proprio con il Codice

L’Odm (Organismo di monitoraggio) sarà indipendente e avrà il compito di verificare l’osservanza del Codice da parte delle realtà aderenti e di gestire le procedure per la risoluzione dei reclami. Per assicurare il rispetto della normativa in tema di privacy "dal contatto al contratto", le società che aderiranno al Codice saranno chiamate ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la filiera del telemarketing