ChatGpt, nota di OpenAi su dati personali e privacy degli utenti

“ChatGPT apprende il linguaggio e i fatti del mondo dalle informazioni pubblicamente accessibili su internet. Genera testo in risposta a domande o istruzioni, e i suoi modelli non immagazzinano copie di tali dati”. Questo scrive Open Ai, la società che ha sviluppato ChatGPT, all’indomani dello stop del servizio in Italia da parte del Garante della privacy. Un chiarimento diffuso oggi 15 maggio in un’informazione pubblicitaria.