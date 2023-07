Incidente Roma, ricoverato fotografo Ferdinando Mezzelani: è grave

L’incidente

Mezzelani viaggiava in sella alla sua moto su via Cristoforo Colombo, quando si è scontrato con un bus di linea. Nell'impatto, violentissimo, il fotografo è stato travolto dal mezzo. All’arrivo dei soccorritori le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Il centauro è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo dove i medici non hanno potuto evitare l’amputazione di una gamba. Attualmente Mezzelani è ricoverato in codice rosso e la prognosi è riservata.