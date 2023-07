Cattolica, 17enne muore annegato in mare

Il ragazzo è annegato mentre faceva il bagno con un amico. Secondo le prime ipotesi, il 17enne non sapeva nuotare e il suo corpo è stato ritrovato due ore dopo incagliato nella barriera di scogli. La magistratura autorizzerà l'autopsia per chiarire le cause dell'annegamento

Un 17enne è annegato a Cattolica, in provincia di Rimini, mentre stava facendo il bagno con un amico. È successo mercoledì 5 luglio ma di quanto avvenuto si è avuta notizia solo oggi. Il ragazzo, originario del Senegal e residente a Rimini insieme ai genitori, probabilmente non sapeva nuotare ed è stato ritrovato due ore dopo incagliato nella barriera di scogli di fronte al bagno 44. Secondo le indagini della Capitaneria di Porto di Rimini, il ragazzo stava facendo il bagno con un amico quando, a causa del mare mosso e del vento, è stato trascinato sott'acqua. Dopo l’incidente è intervenuto subito il bagnino di salvataggio che è riuscito a trascinare a riva il compagno, mentre il 17enne è stato travolto da un'onda. Dopo qualche ora il suo corpo è stato ritrovato tra gli scogli. Il fascicolo su quanto avvenuto è stato trasmesso in Procura e la magistratura potrà autorizzare l'autopsia per chiarire meglio ciò che ha causato l'annegamento.