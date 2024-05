Aosta, l'appello di un ristoratore: "300 euro se mi trovate cameriere"

Come un ricercato nel Far West, ma senza America né pistole. Ci troviamo ad Aosta dove Luca Tentoni, proprietario del ristorante Saint-Vout, non è riuscito a trovare nessun cameriere e ha deciso di mettere in palio una “taglia” di 300 euro per la persona che gli presenterà il candidato ideale che poi verrà assunto a tempo indeterminato nel suo locale. La decisione creativa ed “estrema” si è resa necessaria perché il ristoratore aveva messo l’annuncio su tantissimi siti, anche con sponsorizzazioni targettizzate, ma aveva ricevuto soltanto una risposta.

La storia

Luca Tentoni, come riporta il settimanale locale Gazzetta Matin, prima di ricorrere a questa soluzione creativa, ha raccontato le modalità con cui aveva cercato del personale per il suo ristorante. “Sinceramente”, spiega Tentoni, “non so più che strada provare per riuscire a trovare dei dipendenti. Abbiamo messo annunci, fatto numerosi investimenti su siti specializzati e social, ma al momento attuale, pur avendo anche delle sponsorizzate targettizzate, abbiamo ricevuto solamente una risposta”. «So bene che la situazione è così un po' ovunque, come si evince dal dialogo con i colleghi”, ha aggiunto il proprietario del bistrot, “Ma ormai viene solo qualcuno a chiedere per il fine settimana. Noi offriamo contratto del commercio a tempo pieno e indeterminato, ma la cosa sembra non interessare”. Qualche anno fa la situazione era diversa ma, come racconta Tentoni al settimanale: “Tutto ha iniziato a cambiare dall'ottobre 2023. Già abbiamo avuto una prima mazzata dal cambio di viabilità con la chiusura di via Garibaldi, poi una persona è andata in Svizzera, altri hanno deciso di cambiare vita e così abbiamo dovuto ridurre l'orario. Da sette giorni su sette, dalle colazioni, siamo scesi a cinque a partire dalle 11. Un altro mondo. Da dopo il Covid, abbiamo avuto crescite del 25%, ora ci troviamo al -50%, nel giro di un anno. Sembra cambiato il mondo e fatico a capire cosa fare”.