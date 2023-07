Morta Isabella Verney, vinse il primo concorso di bellezza in Italia

La storia di Isabella

Era nata a Torino il 10 agosto 1925, bionda, occhi azzurri e una bellezza che le è valsa il primo posto nel concorso Cinquemila lire per un sorriso, nato nel 1939 da un'idea di Dino Villani per sponsorizzare una marca di dentifricio. Allora le ragazze non dovevano sfilare su una passerella, ma bastava inviare la propria candidatura correlata da una fotografia. Dopo il successo (aveva solo quattordici anni), fu invitata a frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia, in seguito a una proposta di Vittorio De Sica per partecipare al film Teresa venerdì. La famiglia tuttavia declinò l'offerta, ritenendo la ragazza ancora troppo giovane. Nel dopoguerra, dal 1949 al 1951, è stata modella per celebri sartorie. Si sposò poi con il giornalista Carlo Cavaglià dal quale ebbe due figli, Alessandro ed Enrico, in seguito non fece più apparazioni nel mondo dello spettacolo, diventando invece un'antiquaria.