Travolta nel Varesotto, ricercata una persona per omicidio volontario

Si apre un nuovo capitolo inerente la morte di Giuseppina Caliandro , la 41enne investita e uccisa lo scorso sabato 1 luglio a Gemonio, nella provincia di Varese . La procura indaga per omicidio volontario, come da sospetti nelle ore successive all'incidente, con un testimone oculare che ha dichiarato di aver visto la donna litigare con un uomo che l'avrebbe successivamente investita volontariamente.

Le indagini

La Procura di Varese indaga quindi per omicidio volontario, anche in campo internazionale, come precisato, sulla morte di Giuseppina Caliandro, la donna di 41 anni investita e uccisa da un'auto sabato sera a Gemonio, in provincia di Varese. La procura spiega come vi siano: "Elementi a carico di un soggetto ricercato che dovranno essere verificati e confermati". L'identità del sospettato è stata inserita nei database dei ricercati a livello internazionale, la persona è probabilmente fuggita subito dopo il delitto.