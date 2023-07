Donna uccisa a Varese, forse è stata investita di proposito

Secondo un presunto testimone oculare "il conducente dell'auto ha messo in moto, ha fatto un paio di metri in retro poi ha ingranato la prima e ha schiacciato la ragazza contro al muro, per poi scappare"

Giuseppina Caliandro, la donna di 41 anni morta ieri dopo essere stata investita sabato 1 luglio a Gemonio, in provincia di Varese, potrebbe essere rimasta vittima di un gesto volontario e non di un pirata della strada. Lo sostiene un presunto testimone oculare, un giovane che si trovava nella piazza del piccolo comune insieme ad alcuni amici per ritirare una pizza da asporto. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera ma dalla procura di Varese non sono ancora arrivate conferme ufficiali. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Luino e dal reparto operativo di Varese che già sabato sera, grazie all’aiuto del sindaco Samuel Lucchini e alla polizia locale, hanno acquisito le immagini delle telecamere disponibili in paese.