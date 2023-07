Lucia Annibali, libero Talaban che la sfregiò con l'acido 10 anni fa

In base a una norma sui reati commessi da stranieri la pena è stata ridotta di 24 mesi e ora l’uomo vive in Albania. Rimane in carcere Luca Varani, l’ex fidanzato che commissionò l’aggressione

Nell'aprile del 2013 sfregiò con l'acido l'avvocatessa di Pesaro Lucia Annibali, deturpandole in volto ora, Rubin Talaban, 41anni, è un uomo libero, come riporta Il Messaggero . Per un compenso di 30mila euro, Talaban con un connazionale eseguì l'aggressione commissionata dall'ex della donna, l'avvocato Luca Varani. Dopo aver scontato 10 anni dei 12 definitivi e sfruttando una norma sui reati commessi da stranieri, Talaban è stato espulso e vive in Albania . Quattro anni fa, scrivendo dal carcere, Talaban aveva chiesto perdono a Lucia Annibali. Perdono accordatogli dalla vittima.

Coinvolto in un nuovo processo

Era il 16 aprile 2013 quando Talaban con il connazionale Altistin Precetaj, condannato anch'egli a 12 anni di carcere, aggredì e sfregiò con l'acido sul pianerottolo di casa a Pesaro Lucia Annibali. L'agguato era stato commissionato dall'ex, Luca Varani, condannato definitivamente a 20 anni. L’occasione per ricostruire le ultime vicende legate a Talaban è stata un processo che si è svolto in tribunale a Pesaro dove l’albanese era coinvolto per presunte questioni di droga. Dall’udienza è emerso che Talaban oggi è un cittadino libero e vive in Albania. Non è più detenuto per il caso di Lucia Annibali. È stato espulso lo scorso aprile, accompagnato alla frontiera dagli agenti di polizia. Considerati anche altri precedenti, la pena sarebbe stata espiata il 9 ottobre 2024, compresi gli 855 giorni concessi di liberazione anticipata per buona condotta.