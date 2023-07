Inaugurata sul Cervino la più alta traversata delle Alpi in funivia

Collega Cervinia, in Italia, a Zermatt, in Svizzera, in meno di un'ora. Si tratta di un percorso mozzafiato in sospensione sui ghiacciai a quasi quattromila metri

"Non vendiamo una salita in funivia, vendiamo un'esperienza"

Con l'inaugurazione della funivia trifune tra la stazione di Plateau Rosa/Testa Grigia (3480 metri), sul confine italiano, e il Piccolo Cervino (3.883 metri), la società degli impianti di Zermatt ha completato il collegamento con Cervinia. L'obiettivo è portare un nuovo tipo di turismo in questa parte delle Alpi, tanto che dal 2024 sarà possibile prenotare anche il trasporto bagagli tra Zermatt e Cervinia. Il viaggio costa 240 euro per Cervinia-Zermatt andata e ritorno, 150 euro per la sola andata. Cifre che si dimezzano se si sceglie di arrivare al Piccolo Cervino, senza scendere a Zermatt. "Noi non vendiamo una salita in funivia. Vendiamo un'esperienza che è completamente diversa da salire su un impianto a fune in tutta Italia" ha dichiarato all'Ansa Federico Maquignaz, presidente e amministratore delegato della società Cervino spa che gestisce gli impianti di risalita sul versante italiano, da Cervinia a Plateau Rosa. "Abbiamo avuto già parecchi riscontri da parte di tour operator che sono in Italia ma che hanno agganci con paesi asiatici che sono interessatissimi a questa connessione. Atterrando a Roma e Milano possono tranquillamente passare a Zermatt, prendere il treno, andare a Ginevra e poi completare il loro tour in Europa".