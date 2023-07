Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

I segni dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna lo scorso maggio sono tangibili (SPECIALE). Serviranno tempo e fondi per la ricostruzione, intanto il Consiglio dei Ministri ha nominato il commissario per la ricostruzione.

All’estero si è interrotto a poche ore da Mosca il tentativo di golpe messo in atto dai mercenari della Brigata Wagner guidati da Evgenji Prigozhin (SPECIALE). Continuano, invece, gli scontri in Francia dopo l’uccisione di un giovane da parte della polizia. Si contano oltre 800 fermati.

Mentre uno stadio di San Siro gremito di pubblico cantava i successi dei Coldplay che in occasione della seconda serata milanese del Music of the Spheres World Touch hanno duettato con un artista italiano, il mondo dello spettacolo è rimasto scosso dalla notizia del ricovero in terapia intensiva di una nota pop star internazionale per un’infezione batterica, che l’ha costretta a rimandare il suo tour.

Intanto una regina delle passerelle è diventata negli scorsi giorni mamma del suo secondogenito, un maschietto; e Harrison Ford torna sul grande schermo con l’ultimo attesissimo Indiana Jones, “Indiana Jones e il quadrante del destino”.

Infine, moto di orgoglio per l’università italiana: sai quale ateneo compare nel QS World University Rankings, occupando la 123esima posizione nella classifica delle migliori università mondiali?

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24